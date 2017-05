Deputado receberá título em Cesário Lange

A solenidade será realizada na Câmara Municipal (Avenida 3 de Maio, 1368, Centro), conforme convite do vereador Roque Manes, autor do Projeto de Decreto Legislativo 005/2016, aprovado em abril do ano passado e que deu origem à homenagem.

No sexto mandado consecutivo na Assembleia Legislativa, Aldo Demarchi já ganhou títulos semelhantes em Charqueada, Colina, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Dois Córregos, Ipeúna, Itirapina, Manduri, Motuca, Nhandeara, Panorama, Pitangueiras, Pontes Gestal, Santa Maria da Serra, Tambaú, Tietê e Torrinha, entre outras cidades.

“Esse tipo de reconhecimento é que nos estimula a continuar o trabalho em defesa do interesse da população do Interior de São Paulo”, diz o deputado.