Coluna Edmar Ferreira

Após o empate sem gols no duelo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, o São Paulo definirá o seu futuro na competição hoje, às 21h45, no Morumbi, diante do Defensa y Justicia-ARG. Deve vencer com tranquilidade. Já no domingo o Tricolor encara o Cruzeiro, no Mineirão, na abertura do Brasileirão. Aí o buraco é bem mais embaixo.

O Ibope Repucom mostra que o Corinthians lidera o ranking digital de seguidores nas principais redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube). Segundo a matéria do Lancenet, o Timão tem um número combinado na casa de 18,2 milhões de inscritos. O Flamengo está em segundo lugar, com 17,5 milhões. O São Paulo aparece em terceiro, com 11,8 milhões.

Palmeiras e Santos completam o Top 5 das redes sociais, com 7,6 milhões e 6,8 milhões, respectivamente. Em todos os casos, o Facebook é o maior responsável pelo número de seguidores. A Chapecoense ocupa a sexta colocação, com 5,7 milhões.

O Santos anunciou um novo patrocinador. Trata-se da Thinkseg, que assinou contrato até maio de 2018. A plataforma mobile de seguros vai estampar sua marca na parte superior das costas do uniforme alvinegro, logo acima da numeração dos jogadores.

O Santos perdeu um jogador bastante importante para as partidas contra Fluminense, na abertura do Brasileitão e diante do The Strongest, quarta-feira, em La Paz, pela Taça Libertadores. Diagnosticado com um edema na coxa esquerda, Copete praticamente está vetado pelo Departamento Médico.

Que absurdo. Li a matéria sobre os mandados de busca e apreensão que a polícia cumpriu em duas residências pertencentes a Suzana Neves, ex-mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho. Por incrível que pareça, a Polícia Federal encontrou uma camisa do Santos autografada por Pelé. A relíquia estava em meio a 48 obras apreendidas.

O Uol trouxe, com exclusividade, informações sobre o salário que será recebido por Cuca no Palmeiras. Segundo o site, o treinador ganhará os mesmos R$ 450 mil que recebia no ano passado, quando foi campeão brasileiro. A única diferença agora é o valor de R$ 1,5 milhão de luvas, que seria pago pela Crefisa, em suaves parcelas.

Na partida de estreia do Campeonato Brasileiro, domingo às 16h contra o Vasco da Gama no Allianz Parque, o Palmeiras vai estrear sua nova camisa. O modelo é o mesmo que foi entregue ao técnico Cuca em sua apresentação. Com o trecho “ostentando a sua fibra” em destaque na gola, a camisa é verde esmeralda.

As listras verticais, detalhes na manga e as três listras da Adidas nos ombros aparecem na cor verde bandeira. Já o escudo homenageia 1942, primeiro ano após o clube mudar seu nome de Palestra Itália para Sociedade Esportiva Palmeiras. O uniforme está à venda pelo site da Adidas e em lojas do clube ao preço de R$ 249,99 (masculino) e R$ 229,99 (feminino e infantil).

Aos poucos o Palmeiras vai enxugando seu elenco. Ontem, o Verdão confirmou a saída de Alecsandro, que assinará contrato com o Coritiba até o final de 2018. O jogador de 36 anos não vinha sendo aproveitado. Contratado pelo Palmeiras em junho de 2015, o centroavante marcou 14 gols em 62 partidas e fez parte do elenco campeão Brasileiro no ano passado.

São raras as vezes que uma parceria dá certo no futebol, principalmente em nosso interior. Com os dois rebaixamentos seguidos do Independente – da A-2 para A-3 e da A-3 para a Segundona -, chegou a fim o comando da Arte da Bola no Pradão. A partir de agora, o Galo de Limeira será tocado por novas pessoas, sem mais aquele regime que mais parecia uma ditadura. Fim de uma gestão conturbada e que, literalmente, levou o alvinegro para o fundo do poço.

Carlos Cereto deixou a chefia do jornalismo esportivo do Sportv após cinco anos. O profissional, um dos mais competentes que conheço e que participava sempre do Redação Sportv com André Risek, passará a participar com frequência como comentarista esportivo dos programas da emissora. Bruno Felberg será o seu substituto.

Dick Advocaat, de 69 anos, é o novo técnico da Holanda. Será sua terceira passagem pela seleção e sua missão será recuperar a equipe nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. O objetivo é buscar uma classificação para jogar na Rússia em 2018. Advocaat já comandou a Holanda de 1992 a 1994 e de 2002 a 2004.

Que bela coleção de camisas de futebol de Lionel Messi. O argentino postou, em seu Instagram, uma foto de sua incrível coleção, com uniformes de diversos times e seleções. Não vi a camisa de Cristiano Ronaldo. Também pudera. A postagem foi um sucesso e teve milhões de curtidas. Na minha coleção eu tenho 830 camisas, todas oficiais. Amanhã receberei minha 831, e talvez a mais cobiçada: da Chapecoense.

O Paulistano venceu o Jogo 1 das semifinais do NBB9. Em pleno Ginásio de Cajazeiras lotado, a equipe do técnico Gustavo De Conti bateu o Universo/Vitória por 93 x 84. A série rumará agora para São Paulo, onde as equipes farão os Jogos 2 e 3 desta semifinal no Ginásio Antonio Prado Jr: o primeiro deles amanhã, às 19h30 e o outro no domingo, às 11h, ambos com transmissão ao vivo do SporTV.

Gostaria de agradecer os inúmeros elogios que recebi ontem nas redes sociais em razão da homenagem que prestei ao querido Carlos José, que nos deixou aos 100 anos. Fiz uma matéria aqui para o Diário que praticamente resumiu a sua vida, com muito bom humor e cheio de exemplos. Qualquer homenagem prestada à ele é pouco pelo que representou a Rio Claro. Não foi à toa que usei a manchete: “o esportista mais querido”.

Curiosidade do dia: A primeira vitória do Palmeiras na história do Campeonato Paulista aconteceu dia 28 de maio de 1916, quando derrotou o Ypiranga por 3 a 2, gols de Bernardini, Gobatto e Severino. Nessa época ainda era chamado de Palestra Itália.