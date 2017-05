Circuito de Artes reuniu grande público no Lago Azul

As milhares de pessoas que estiveram no Lago Azul, em Rio Claro, no domingo (7) puderam acompanhar atividades culturais gratuitas promovidas pelo Circuito Sesc de Artes. O evento teve o apoio da prefeitura e proporcionou lazer e diversão para pessoas de todas as idades.

“Levar ao público atividades culturais gratuitas de boa qualidade é um dos nossos objetivos e essa parceria com o Sesc proporcionou isso aos rio-clarenses, que compareceram em grande número para prestigiar a programação”, destaca Daniela Ferraz, secretária de Cultura.

Das 16 horas até as 21h30, atividades de diferentes áreas foram apresentadas, incluindo atrações nas áreas da música, dança, teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura.

Circuito Sesc de Artes é um dos projetos que o Sesc São Paulo realiza para inspirar os diversos usos dos espaços públicos – lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à cultura e artes em geral. Para a edição 2017 foram elaborados 14 roteiros, num total de 118 cidades.

Segundo o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o Circuito Sesc de Artes tem a missão de colaborar com o acesso do público às diversas atividades culturais.