Câmara recebe projeto do Executivo para Rio Claro ter hospital móvel

Assinada na manhã de segunda-feira, 8, pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, a proposta prevê investimento de R$ 5 milhões para que Rio Claro possa acelerar procedimentos médicos através de carretas que vão permanecer por cerca de um ano no Espaço Livre Centro.

O projeto foi encaminhado ao presidente da Câmara, André Godoy, responsável pela sua tramitação em regime de urgência. Em janeiro deste ano, ele esteve em São Paulo, acompanhado do prefeito Juninho da Padaria, para verificar como funciona este tipo de serviço na prática.

Parlamentares discursaram a favor da iniciativa. “No que depender da Câmara de Vereadores este prazo será cumprido. Quando o assunto é saúde, em várias situações, a preservação da vida é uma questão de segundos”, afirmou o vice-presidente Júlio Lopes.

“Vamos convocar comissão conjunta para acelerar o trâmite do projeto”, disse o vereador Val Demarchi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

“O atendimento através destas carretas vai resolver o grave problema que é a fila de espera de mais de 30 mil procedimentos. Estaremos com esta medida devolvendo a dignidade à população no que diz respeito ao atendimento à comunidade no setor de saúde pública”, avaliou Seron do Proerd.

Geraldo Voluntário parabenizou a administração municipal pela iniciativa e destacou a importância de se combater a fila de espera pelos atendimentos bem como ter fôlego para atender a demanda atual. “Temos que dar uma resposta àqueles que aguardam pelo atendimento há muito tempo sem deixar de atender os novos casos”, frisou.

Também estiveram presentes os vereadores Hernani Leonhardt (PMDB), Adriano La Torre (PP), Rafael Andreeta (PTB) e Luciano Bonsucesso (PR). O procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante acompanhou a assinatura.