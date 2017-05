Avenidas na Vila Nova mudam de mão de direção

Visando aumentar a segurança e melhorar o fluxo de veículos, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Rio Claro irá alterar na quinta-feira (11) a mão de direção das avenidas 50-A e 52-A, do bairro Vila Nova.

A Avenida 50-A terá mão única de direção no trecho entre a Avenida José Felício Castelano até a Rua 10 no sentido centro-bairro. Já a Avenida 52-A, terá mão única de direção no sentido bairro-centro, da Rua 10-A até a Avenida José Felício Castelano.

A recomendação é para que os motoristas que trafegarem por aquela região redobrem a atenção e fiquem atentos à mudança.

O trânsito do município tem recebido atenção especial da nova administração. Nos primeiros quatro meses a prefeitura tornou mão única de direção a Rua 23 no bairro Jardim São Paulo; a Rua 15 entre a Via da Saudade e a Avenida 23, próximo ao velório; instalou semáforo de contagem regressiva na rotatória da Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro; tornou a Avenida 15 preferencial com a instalação de semáforos nos cruzamentos das ruas 6, 8 e 9; providenciou novos equipamentos na Avenida Tancredo Neves com a Rua 5, no Jardim Inocoop.

No cruzamento da Rua 8 com a Avenida 29, na região sul, oito semáforos para pedestres foram instalados para auxiliar a travessia no trecho. Também foram instalados ‘Direita livre’ na Avenida 7 no Jardim das Palmeiras e na Rua 3-A com a avenida 80-A, no Distrito Industrial.