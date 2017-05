A questão da sustentabilidade nos espaços urbanos

A “sustentabilidade urbana” por ser um conceito amplo e apresentar inúmeras definições, acarreta interrogações/dúvidas. As pessoas, em sua maioria, associam o termo “sustentabilidade” apenas a questões relativas ao meio natural e não urbanizado, entretanto este termo refere-se à busca de equilíbrio no ambiente, seja ele ambiental urbano ou agrário.

Mediante a abrangência, de impactos nas cidades, em setores como educação, saúde, lazer, cultura, infraestrutura, emprego, moradia, segurança pública, recursos naturais, há consequências na medida em que atinge a vida sustentável de uma localidade.

Estes impactos decorrem, sobretudo do crescimento econômico acelerado nos principais nos espaços urbanos (sobretudo cidades grandes e médias), que atingem a qualidade de vida daquelas populações ali inseridas, comprometendo as aspirações do presente e do futuro.

Nesse contexto, o ideal seria que as empresas, sejam estas públicas ou privadas, bem como os cidadãos inseridos nestes espaços urbanos conhecessem melhor os parâmetros da sustentabilidade, agregando-os em suas ações diárias e conjuntas, proporcionando e garantindo um melhor bem-estar. Assim, o comprometimento com um ambiente sustentável leva a um progresso valoroso, visto que se unem práticas de conservação e atitudes de preservação de recursos naturais, fauna, flora, como também ações adequadas sobre a questão da mobilidade e da infraestrutura urbana, integrando aspectos econômicos e sociais de uma localidade.

Portanto o principal na questão da sustentabilidade é conciliar o desenvolvimento social, a preservação ambiental e o crescimento econômico, respeitando os espaços e as populações, cultivando valores que os direcionem a construir um ambiente (urbano) equilibrado.

Éder Rodrigo Varussa – Educador Ambiental, Bacharel em Administração Empresarial, Especialista em Gerenciamento Ambiental e Sustentabilidades na área de conhecimento em Ecologia Aplicada, Mestrando em Geografia na linha espaço, cultura e sociedade- UNESP/Rio Claro/SP. Diretor do Grupo Permanente de Pesquisa das relações Brasil e Alemanha no interior de São Paulo. Presidente da Uneamb – Universo da Educação Ambiental.