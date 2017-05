Shopping Rio Claro promove diversas atividades gratuitas no Mês das Mães

Para comemorar o Dia das Mães, o Shopping Rio Para o Mês das Mães promove uma série de atividades gratuitas para as mulheres (gestantes ou não), que se iniciam no sábado, dia 6, com a abertura com o tradicional Mamaço, que acontecerá a partir das 11h, na Praça de Alimentação.

As atividades serão realizadas em um espaço especialmente ambientado para receber as mulheres, localizado no Espaço Cultural próximo à Entrada Oeste. Durante o Mamaço no sábado, haverá uma palestra e demonstração da manobra ideal para desengasgar um bebê, proferida pelo enfermeiro e especialista em APH Antonio Peripato. Nesse espaço também haverá uma exposição com fotos de vários fotógrafos da cidade retratando o dia a dia da mulher e sua família.

“Estamos promovendo essa ação voltada para as mulheres, gestantes ou não, para compartilhar com elas informações importantes na criação e educação dos filhos, além de comemorarmos esta data tão importante para as famílias”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

As atividades especiais do Mês das Mães do Shopping Rio Claro são realizadas em parceria como o Grupo MAMA – De mãe para mãe, formado por mães que trocam experiências com o objetivo de compartilhar informações para que as mulheres façam escolhas conscientes para seus filhos, respeitando a diversidade materna. O grupo promove encontros presenciais, consultorias (amamentação e materna), palestras, bazares e atividades para mães e bebês.





Campanha Mês das Mães e Namorados

O Shopping Rio Claro promove a campanha “Meus dois amores”, iniciada em 29 de abril e que prossegue até 18 junho, com sorteio em 21 de junho de dois Fiats Mobi e quatro i-Phones 7. Para participar do sorteio é simples: a cada R$ 100,00 em compras, os clientes trocam os cupons fiscais por um cupom da promoção. E o melhor é que as trocas de cupons de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro. O balcão de trocas está localizado ao lado da C&A e as trocas por cupons deve ser feita no horário de funcionamento das lojas do Shopping Rio Claro. A loja com o balcão de trocas está sinalizada com a comunicação da campanha e o regulamento e lojas participantes estão disponíveis no site do Shopping Rio Claro – www.shoppingrioclaro.com.br.