Prefeitura constrói passagem de pedestres no acostamento da Avenida dos Estudantes

A prefeitura de Rio Claro iniciou na quarta-feira (3) a construção de uma passagem de pedestres às margens da Avenida dos Estudantes, via de acesso para os bairros Vila Industrial, Mãe Preta, Residencial Florença e condomínios Vitória Gardens, Lírios e Recreio das Águas Claras.

O calçamento será feito em aproximadamente 270 metros, partindo do ponto de ônibus localizado em frente ao condomínio Recreio das Águas Claras em direção ao Residencial Florença.

O serviço está sendo realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e deve ser concluído na próxima semana. A medida visa garantir a segurança de funcionários dos condomínios e empresas da região que, sem outra opção, trafegam pela pista disputando espaço com os veículos e, assim, sofrem risco de acidentes.

“A construção da passagem é necessária para garantir a segurança das pessoas que circulam pelo local”, explica o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. A afirmação é reforçada pelo secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima. “A travessia pela pista é perigosa e estamos construindo a passagem no acostamento para diminuir os riscos de acidentes”, comenta.

A construção da passagem atende requerimento feito pelo vereador Rogério Guedes que acompanhou o início dos trabalhos. “A melhoria vai beneficiar muitos trabalhadores que transitam todos os dias pelo local”, diz Guedes.

Por causa da obra, a Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana pede atenção redobrada de motoristas e pedestres que circulam pelo local para evitar acidentes.