Polícia militar prende criminoso por receptação e recupera caminhonete

Policiais Militares da Companhia pertencentes à 2ª Companhia prenderam um criminoso por receptação e recuperam uma caminhonete, em Analândia

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que havia uma pessoa, com uma caminhonete, nas imediações de um posto de combustível, em atitudes suspeitas e após serem informados sobre as características do condutor e do veículo, obtiveram sucesso em localizá-lo, verificando que o veículo se tratava de produto de roubo.

O Centro de Operações da Guarda Civil recebeu denúncias na data de 06/05/2017 por volta dás 07h55 do Sábado que havia um veículo abandonado pelo bairro Nova Rio Claro próximo ao campo de futebol, Rua 18 x Av. 01 e 03. Imediatamente a Vtr 487 Gcmf Roberta e Gcm Botelho que patrulhavam pelas imediações se deslocaram e constataram. Trata-se de um veículo Hyundai Santa-fé ano 2012 placas EYX 5729 de São Pedro onde após pesquisa pelo sistema infoseg da Gcm constou que o mesmo fora roubado em Ipeúna. Conduzido ao Plantão Policial (Guincho São Lucas) a autoridade plantonista elaborou RDO 4774/17 de AUTO DE EXIBIÇÃO / APREENSÃO / ENTREGA. A Gcm elaborou RO GCM 801/2017 Auto Localizado.

Na tarde do último sábado (06), policiais militares da 1ª Companhia prenderam dois criminosos pela pratica de roubo, em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Claret, os policiais avistaram uma motocicleta, com duas pessoas em atitudes suspeitas, em um posto de combustível e após realizarem os procedimentos de busca, obtiveram sucesso em localizar um revólver, carregado com 05 munições, a quantia de R$ 350,00 além de três maços de cigarro, constatando que eles haviam acabado de roubar o estabelecimento.

Na sequência os criminosos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo ambos encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.

Polícia militar realiza operação Rio Claro segura

Com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos, o 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior, está realizando na manhã dessa segunda- feira (08), a Operação “Rio Claro Segura”.

A iniciativa reforça o policiamento nas áreas de grande concentração de pessoas, especificamente nas regiões das agências bancárias, com a finalidade de garantir a segurança de quem se dirige ao comércio em geral e as instituições bancárias.