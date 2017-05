Piracicaba – 250 anos 

Fatep recebe exposição comemorativa do IHGP

Para celebrar duas datas importantes do mês de agosto, a Fatep (Faculdade de Tecnologia de Piracicaba) recebe a exposição Piracicaba – Passado e Presente, em homenagem ao aniversário de 250 anos da Noiva da Colina e os 50 anos de fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), responsável pelo acervo.

Localizada no corredor central de entrada da Fatep, a exposição fica aberta ao público até dia 9 de maio, das 13h às 22h, exceto sábado e domingo, na Avenida Rio Claro, 290 – Bairro Areão. A visitação é gratuita.

A mostra é composta por fotografias pertencentes ao acervo do IHGP, apresentando a cidade em diferentes épocas, entre 1920 e 1930, com contrastes dos mesmos lugares em imagens recentes, para mostrar as mudanças ocorridas em cada cenário. A curadoria é da arquiteta Caroline Martin.

Antes da Fatep, a exposição passou pela Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto e depois deve seguir para outros espaços da cidade. O objetivo, de acordo com Valdiza Maria Capranico, presidente do IHGP, é ampliar o conhecimento da população sobre a história de Piracicaba e incentivar a participação nas comemorações dos seus 250 anos.