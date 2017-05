Moradores do Jardim das Flores trocam recicláveis por verduras

Rio Claro realizou no sábado (6) a primeira ação do programa “Jogando Limpo no Bairro” instituído pela Lei Municipal 5041, que incentiva a integração do poder público com a comunidade por meio de atividades recreativas e culturais, visando a educação ambiental e sustentável. O evento promoveu a troca de garrafas pet e outros materiais recicláveis por verduras. As crianças também participaram de atividades como educação ambiental, brinquedos infláveis e oficina de origami, e ganharam pipoca, algodão doce e livros.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura forneceu 200 kits com mandioca, couve e chuchu. “É gratificante ver estas crianças se divertindo, enquanto participam deste projeto que orienta sobre a preservação ambiental”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que participou da ação. A afirmação foi reforçada pelo secretário de Agricultura, Emilio Cerri. “É uma iniciativa importante porque incentiva a conscientização ambiental e a alimentação saudável”, declarou Cerri, que participou acompanhado do diretor Sérgio Litholdo.

Todo o material coletado será destinado para a Cooperviva (Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Reaproveitáveis de Rio Claro). “Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância de reciclar e reaproveitar o lixo”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Antonio Penteado.

A educação ambiental trabalhou com o slogan lixo certo na hora certa. “Orientamos as pessoas sobre a necessidade de colocar o lixo na rua no horário da coleta”, explica Leonardo Andrade, gerente da Secretaria de Meio Ambiente. O vereador Seron do Proerd é autor da lei municipal que instituiu o programa Jogando Limpo no Bairro. “Um dos objetivos é educar e mobilizar os cidadãos em relação aos mais importantes temas ambientais pertinentes ao bairro em que o projeto for realizado”, argumenta o parlamentar.

O projeto Jogando Limpo é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente com apoio das secretarias de Agricultura, Cultura e Saúde. A meta é realizar a atividade uma vez por mês em bairros diferentes e conseguir o apoio de outras secretarias para ampliar os serviços e atividades oferecidos aos participantes. A próxima etapa deverá ser realizada no Jardim Nova Rio Claro, conforme informou Willian Oliveira, da Secretaria de Meio Ambiente.