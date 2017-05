Festa da Cachaça bate recorde de público

Sucesso de público e vendas, a Festa da Cachaça movimentou o fim de semana na Central de Agronegócios, em Rio Claro, e teve nesta quarta edição o melhor resultado desde que foi lançada. Cerca de sete mil pessoas passaram pelo local no sábado (6) e domingo, superando as expectativas da organização do evento.

“O resultado foi excelente, já que a festa agradou os produtores de cachaça, comerciantes da área de alimentação e público, que compareceu em grande número”, destaca Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

João Spolador, do engenho Spolador, comemora os bons números do evento. Segundo ele, em comparação com as edições anteriores foi registrado aumento de aproximadamente 70% nas vendas. “Diferentemente do que foi feito nas outras edições, neste ano o planejamento teve início já em janeiro, o que foi fundamental para este resultado”, destacou Spolador, acrescentando que iniciativa privada, poder público e produtores de cachaça estiveram engajados para fazer da festa o sucesso que foi.

“Só no sábado vendemos mais do que nos dois dias de festa do ano passado”, observou Mário Cerri, expositor da cachaça Irmãos Cerri. Quem trabalhou no setor gastronômico também comemorou. “A procura pelos serviços de alimentação foi grande, o que deixou os comerciantes bastante satisfeitos”, destacou Ellen Rossit Sarti, diretora de Agronegócio da Secretaria de Agricultura.

A Festa da Cachaça reuniu produtores de cachaça de oito cidades paulistas, que estiveram em Rio Claro para expor e vender seus produtos. O evento contou ainda com apresentações musicais e praça de alimentação.

O prefeito João Teixeira Junior participou no sábado (6) da abertura da festa acompanhado de Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Os vereadores Júlio Lopes, Geraldo Voluntário e Rafael Andreeta também estiveram na abertura da festa, além do procurador-geral do município Rodrigo Ragghiante.