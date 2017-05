Estados Unidos – curiosidade: Piscina “mais assustadora do mundo” fica no 42º andar e tem piso de vidro

E. Cortez

Se você tem medo de altura, é melhor nem pensar no assunto. Mas o fato é que uma piscina com piso transparente instalada no topo de um prédio na cidade de Houston, no estado norte-americano do Texas, tem sido considerada a mais assustadora do mundo.

A piscina foi instalada no 42º andar do edifício Market Square Tower, a mais de 150 metros de altura. A parte transparente do local — de onde é possível ver a cidade sob seus pés — tem três metros de comprimento e é sustentada por um vidro com 20 centímetros de espessura.

Assustadora ou não, a experiência de nadar na piscina tem feito sucesso na internet. Apenas no Facebook, ele já foi assistido mais de 2 milhões de vezes e compartilhado por mais de 30 mil usuários. Nas imagens, um homem anda sobre o fundo da piscina e parece flutuar sobre a cidade, dada a transparência do acrílico.

Além desta piscina, o edifício, inaugurado no ano passado, tem outra no terraço, já sem transparências, para os menos ousados. Conta ainda com outros pequenos luxos, como uma sala de pôquer, sala de conferências, sala para jogar golf virtual, outra para bilhar, sala para crianças e sala de jogos, sauna, ginásio, sala de cinema e campo de basquetel.

Para desfrutar desse luxo pessoalmente, no entanto, além de coragem é preciso ter muito dinheiro, já que o aluguel de um apartamento no prédio custa entre US$ 1.805 e US$ 18.715 (cerca de R$ 5,6 mil e R$ 58,9 mil, respectivamente).

O dinheiro esvai, a água não. Para quem ainda duvida da segurança dessa piscina luxuosa – já apelidada de “sky pool”, ou piscina no céu – , a densidade do vidro, segundo a administração do residencial, garante um lazer sem riscos.