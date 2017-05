De volta à terrinha depois de oito dias em Portugal.

Tive o prazer de narrar minha segunda Copa Portugal de Futebol Máster pela AFIA TV. A fase de classificação foi no Estádio Bela Vista e as duas finais no Gigante do Algarve. O Minas Tênis Clube, de Brasília, foi o campeão na categoria Gold (jogadores de 50 anos), enquanto o G-40, do Rio Grande do Sul, faturou a Diamond (jogadores de 60 anos). Transmiti 11 jogos, todos ao vivo.

De 2014 quando fui contratado pela AFIA TV, está foi minha oitava competição. Já estive narrando duas vezes no México (Cancún), duas em Portugal, uma na Espanha, uma no Panamá, uma na República Dominicana e uma em Pernambuco. Em novembro estarei novamente no México, agora em Riviera Maya.

Passei dois dias descansando em Lisboa e fiz muito turismo. Claro que não deixaria em hipótese nenhuma de conhecer os estádios do Benfica e do Sporting. Que belas canchas. Fiquei impressionado principalmente com o Estádio da Luz. Só perde em beleza, daqueles que conheço, para o Santiago Bernabéu, do Real Madrid.

Tive o prazer também de conhecer os museus dos dois times. Do Benfica tem três andares, um deles dedicado exclusivamente ao lendário Eusébio, o Pelé de Portugal. O do Sporting tem praticamente a carreira inicial de Cristiano Ronaldo. Todas as fotos eu postei na minha fanpage edmarferreiranarrador e no meu site edmarferreira.com.br

Ainda sobre Eusébio, visitei com o amigo e também narrador esportivo Sidney Botelho, o Panteão Nacional, uma igreja onde foram enterrados todos os reis e os presidentes de Portugal. Neste local estão também os restos mortais de Eusébio. Um lugar de paz e que me deixou bastante emocionado.

No período em que estive em Portugal, fiquei triste com o não acesso do Rio Claro e principalmente, da saída de Sérgio Guedes. Mas confesso, quando caiu com o São Caetano na semifinal fiquei bastante pessimista. E esse pessimismo aumentou com o 2 a 2 no Schmidtão. Achei que realmente não dava para subir no Anacleto Campanella. Se fosse o Paulo Roberto como técnico, aí daria. Desde o início da Série A-2 estava na cara que São Caetano e Bragantino subiriam.

Ainda sobre a A-2, o São Caetano foi o campeão após 17 anos. Jogando sábado no Estádio Anacleto Campanella, o time do ABC venceu o Bragantino por 2 a 1, gols de Paulinho Santos e Régis. Rafael Grampola, de bicicleta, marcou para o time de Bragança Paulista. O título rendeu ao Azulão uma premiação de R$ 280 mil e o recoloca na Copa do Brasil da próxima temporada, competição que não participa há quatro anos.

Com a conquista do Paulistão por parte do Corinthians, domingo no Itaquerão, o Timão tem agora mais títulos que os rivais Palmeiras e São Paulos juntos desde 2001. É o campeão dos campeões neste século. Foram 14 taças contra 12 do Santos, nove do São Paulo e quatro do Palmeiras.

Mas é preciso destacar o apoio que o Bragantino teve de sua torcida. Foram dois mil torcedores no Anacleto Campanella, que viajaram em 32 ônibus. O time de Bragança Paulista disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, uma vez que foi rebaixado da B no ano passado.

Essa foi boa. Um policial militar do Rio de Janeiro, pertencente ao 19º Batalhão de Copacabana, foi preso após hastear uma bandeira do Flamengo do lado da brasileira em sua unidade. Foi logo após a conquista do título carioca em cima do Fluminense. O PM comemorava o 34º título do Mengão. A atitude feriu o regulamento interno da corporação.

Ainda sobre o título do Flamengo, aquele torcedor que roubou a camisa de Rodinei que comemorava o gol nos acréscimos contra o Fluminense, no Maracanã, devolveu a camisa ao lateral no dia seguinte. E olha que ele teve uma oferta de R$ 2 mil pelo manto. Como forma de gratidão, Rodinei deu outra de presente ao torcedor, uma vez que a do título será colocada em um quadro.

Richarlyson, ele mesmo, é o novo reforço do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações, parte da diretoria bugrina não gostou da contratação. O volante de 34 anos, que participou recentemente de um programa de dança na televisão, foi apresentado ontem e assinou contrato até dezembro. Seu último clube no Brasil foi o Novorizontino.

Três jogos hoje pela Copa Sul-Americana, com um brasileiro em campo: 19h15 – Sport Huancayo/PER x Nacional Potosí/BOL (ida 1 x 3); 21h45 – Ginmasia Y Esgrima/ARG x Ponte Preta (ida 0 x 0) e Sportivo Luqueño/PAR x Deportivo Cali/COL (ida 0 x 1).

Estão definidas as semifinais do NBB9. E com um feito histórico. Com as vitórias de Universo/Vitória e Paulistano, a última fase dos playoffs antes das finais não terá nenhuma equipe que terminou a fase de classificação no G-4.

Últimos classificados, Vitória e Paulistano farão um dos confrontos que definirá um dos finalistas da competição. A outra série semifinal será entre Bauru, único a se classificar antes do Jogo 5, e Pinheiros, que eliminou o atual tetracampeão Flamengo.

Hoje, às 19h30, Vitória e Paulistano se enfrentarem, em Salvador, ao vivo no SporTV. Ontem jogaram Pinheiros e Bauru em São Paulo. Donos de melhores campanhas na fase de classificação, Bauru e Paulistano farão os Jogos 2 e 3 de suas séries como mandantes e ainda terão a vantagem de decidir em um possível Jogo 5 em casa.

Uma notícia que nenhum fã da NBA gostaria de ler. O brasileiro Nenê Hilário, de 34 anos, está fora dos playoffs da NBA. O pivô do Houston Rockets, que vinha de uma sequência de boas atuações – média de 10 pontos e 4,2 rebotes -, sofreu uma lesão na coxa na vitória sobre o San Antonio Spurs por 125 a 104, no domingo. Não há previsão de retorno às quadras nos próximos dias. Nenê disputa sua 16ª temporada na NBA, a primeira pelos Rockets.

Curiosidade do dia: O atacante uruguaio Castro, que marcou o gol da vitória sobre a Argentina por 4 a 2 na final da Copa de 1930, não tinha uma das mãos.