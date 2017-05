Vereador pede para reativar as farmácias que foram fechadas

De acordo com o apurado pelo vereador, o atendimento ao público que antes era realizado nos bairros Jardim Novo I e II, Jardim Guanabara, Terra Nova, Jardim Panorama e Benjamin de Castro agora estão ocorrendo somente nas farmácias da USF Palmeiras I e II e na UBS 29 que funciona no bairro do Estádio. O atendimento nos bairros mencionados foi suspenso no mês passado.

Diante da situação, Rafael Andreeta percorreu as unidades acompanhado do representante da Fundação Municipal de Saúde, Antônio Archangelo. “Constatamos com esses encontros as reais necessidades de se manter as unidades abertas e assim evitar prejuízos às pessoas atendidas nas Unidades de Saúde dos bairros”, afirmou Rafael Andreeta.

“A Fundação de Saúde comprometeu-se a restabelecer o atendimento nos bairros a partir de segunda-feira, dia 08”, finaliza o vereador.