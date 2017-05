Vacinação contra a gripe terá programação especial a partir de segunda-feira em Rio Claro

Iniciada no dia 17 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe terá pontos de acesso diferenciados a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de maio, em Rio Claro. De 8 a 12 de maio o trailer do Sepa (Serviço Especializado em Prevenção e Assistência), da Fundação de Saúde de Rio Claro, estará no Jardim Público com uma equipe para vacinar a população. O horário de atendimento será das 9 às 15 horas.

Durante essa semana, a vacinação contra a gripe prosseguirá normalmente nas unidades de saúde, das 8 às 16 horas. Na sede do Sepa, na Avenida 19 esquina com a Rua 10, haverá vacinação das 9 às 15 horas de 8 a 26 de maio.

No dia 13 de maio, sábado, será realizado o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o País. Em Rio Claro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de saúde da Família (USF) estarão abertas das 8 às 17 horas. Também haverá vacinação no Jardim Público, das 8 às 17 horas; no Cead (Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico) que fica na Avenida 24, nº 1040, entre Ruas 8 e 9, no bairro Santa Cruz; e no Sepa, também das 8 às 17 horas.

Também no dia 13 serão vacinadas as pessoas acamadas, que não tem condições de se locomoverem até um posto de vacinação. Para isso, é importante que algum parente ou responsável pelo paciente procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informar os dados do doente. Haverá a disponibilização de motoristas e equipe para ir até a casa da pessoa aplicar a vacina.

Na semana seguinte, de 15 a 19 de maio e também na semana do dia 22 a 26, o trailer do Sepa retornará ao Jardim Público para continuar a campanha de vacinação, das 9 às 15 horas. Nesse mesmo período, também serão aplicadas vacinas contra a gripe no Cead, das 7 às 16 horas.

A vacina oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra três tipos de vírus da gripe, definidos a cada ano após análise da OMS (Organização Mundial de Saúde). Em geral, são variações do vírus A (H1N1), A (H3N2) e gripe B que mais circularam nos últimos meses. A proteção dura um ano. O objetivo é reduzir o número de hospitalizações e risco de mortes devido à gripe. Vale ressaltar que durante todo o mês de maio, a vacina continuará disponível nos postos de saúde do município.