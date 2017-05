Shopping Rio Claro inicia a campanha Mês das Mães e Namorados

Mais uma vez o Shopping Rio Claro vai surpreender os clientes com a nova campanha Mês das Mães e Namorados, deixando essas datas inesquecíveis.

“Neste ano, decidimos unificar as duas importantes datas do varejo em uma campanha intitulada ‘Meus dois amores’. Nosso objetivo é potencializar a campanha em um período maior para os nossos clientes. Para isso, fortalecemos a ação com prêmios de maior valor agregado e que são produtos de desejo dos consumidores: dois Fiats Mobi 0 Km e quatro iPhones 7”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

A campanha “Meus dois amores” prossegue até 18 junho, com sorteio em 21 de junho. Para participar do sorteio dos dois Fiats Mobi e dos quatro i-Phones 7 é simples: a cada R$ 100,00 em compras, os clientes trocam os cupons fiscais por um cupom da promoção. E o melhor é que as trocas de cupons de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro, não dá para perder, não é mesmo?

O balcão de trocas está localizado ao lado da C&A e acompanha o horário de funcionamento das lojas do Shopping Rio Claro. A loja com o balcão de trocas está sinalizada com a comunicação da campanha e o regulamento e lojas participantes estão disponíveis no site do Shopping Rio Claro – www.shoppingrioclaro.com.br.