Rio Claro tem feira de adoção de animais no Jardim Público

O Canil Municipal de Rio Claro, em parceria com o grupo Anjos de Focinho, realiza neste sábado (6) feira de adoção de animais no Jardim Público. A feira será das 10 às 14 horas e terá exclusivamente animais abrigados no canil municipal, todos já castrados e vacinados.

“Acreditamos na adoção responsável, feita com consciência e planejamento”, comenta Solange Mascherpe, diretora do Departamento de Proteção Animal, acrescentando que quem adota um animal recebe em retribuição a gratidão e amor dos bichos.

Além da feira, os interessados em adotar um animal têm como opção o canil municipal, que abre para visitações diariamente e atualmente abriga 120 animais, entre cães e gatos. O público pode visitar o canil de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados das 8 às 12 horas. O canil fica na Rua Alfa, sem número, ao lado do Centro de Controle de Zoonoses. Outra alternativa para escolher um animal para adoção são as redes sociais. O Canil Municipal possui fanpage no Facebook (www.facebook.com/canilrioclaro) e um perfil no Instagram (@canilrioclaro).

Vale lembrar que uma das principais causas de abandono é a procriação indesejada. Para que isto seja evitado, o município oferece castração gratuita por meio do Centro de Controle de Zoonoses. Para fazer o agendamento é só entrar em contato pelo telefone 3535-4441 ou 3533-7155. Mais informações sobre adoção podem ser obtidas pelo número 3532-4115.