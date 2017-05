Rio Claro Basquete/Setur vence fora de casa

Na noite de quinta-feira (4) em Jundiaí o time sub 17 do Rio Claro Basquete/Setur, venceu novamente pelo Campeonato da Associação Regional de Basquete (ARB) a equipe do Jundiaí Basket, por 65 X 56.

Com esta vitória a equipe rio-clarense assumiu a liderança do grupo A da competição, com quatro vitórias em 4 jogos.

Os comandados de Zaros e Bambinha, entram em quadra novamente no próximo dia 17 de maio, e jogam fora de casa contra o Clube de Campo de Piracicaba as 16h30.