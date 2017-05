Prefeitura providencia novo prédio e escola abre 40 vagas para crianças

A Escola Municipal “Darci Reginatto” está ganhando novas instalações e ampliando em mais de 10% o número de vagas. O antigo prédio estava com estrutura ruim e a prefeitura atendeu pedido da escola para fazer a mudança. O novo espaço, maior e mais bem equipado, está localizado na Rua 7, número 1.700, entre as avenidas 12 e 14, no bairro Santa Cruz. A reinauguração da escola será realizada na próxima quinta-feira (11), às 7h30. Com isso, a unidade escolar irá abrir mais 40 vagas, passando a atender 400 alunos do ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano) em dois períodos, sendo 36 em período integral que fazem parte do Programa Mais Educação que oferece atividades complementares por meio de oficinas.

Essa será a terceira ampliação feita pela prefeitura nesse início de gestão do novo governo municipal. Já foram ampliadas as escolas “Arlindo Ansanello”, no bairro Santana, e “Hélio Jorge dos Santos”, com a inauguração da segunda unidade no Jardim Esmeralda. “Estamos trabalhando para ampliar o número de vagas nas escolas e melhorar as condições de atendimento aos alunos”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “Temos feito nosso dever de casa, com construção de novas salas, reforma e ampliação”, acrescenta.



O novo prédio foi reformado e adaptado para atender as necessidades da escola. O antigo laboratório foi transformado em cozinha e o imóvel também ganhou refeitório, salas de aulas, salas de recursos, auditório, espaço administrativo e de recreação, entre outras dependências. O prédio recebeu pintura nova e reparos nas instalações hidráulica e elétrica. “Essa é mais uma obra que mostra a nossa responsabilidade com a educação de qualidade no município”, afirma o secretário de Educação, Adriano Moreira.

“Tudo foi feito com muito carinho para tornar o ambiente agradável e aconchegante para as crianças”, afirma a diretora Daniela Calore. De acordo com ela, todo o esforço da equipe foi no sentido de criar um local propício para o desenvolvimento e aprendizado dos estudantes. A Escola Municipal “Darci Reginatto” tem 42 professores, inclusive de artes, educação física e de inglês, e 25 funcionários.