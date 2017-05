Pré-conferência discute ações para Vigilância em Saúde em Rio Claro

Esta foi a primeira de quatro pré-conferências em sáude, realizadas para nortear a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Rio Claro, que será realizada em 10 de junho. A atividade foi organizada pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Fundação Municipal de Saúde.

“Essa é a primeira etapa e esperamos grande participação nas próximas pré-conferências neste mês. Ideias, propostas e sugestões de toda a população são bem-vindas e essenciais para caminharmos para a Conferência Municipal com bastante conteúdo”, afirmou José Domingos de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro.

No encontro desta sexta, dois temas centrais foram escolhidos para discussão entre os participantes. O primeiro deles tratou do “Monitoramento de vetores e de agentes causadores de doenças e agravos, inclusive as negligenciadas”. O segundo tópico tem como tema a “Implementação de políticas intersetoriais para promoção da saúde e redução de doenças e agravos, inclusive as negligenciadas”. Todos os participantes puderam fazer suas considerações e propor medidas que visem melhorar os mecanismos de vigilância em Saúde em Rio Claro, com foco nos temas selecionados.

Outras três pré-conferências estão programadas para os dias 12, 19 e 26 de maio, no mesmo horário no auditório do Núcleo Administrativo Municipal. Os eventos são abertos ao público e não há necessidade de inscrição prévia. As propostas apresentadas e aprovadas no município serão levadas para as conferências estadual e nacional e podem se tornar políticas públicas.