Para La Torre, palestra sobre Gestão Eficiente expõe a forma Doria de administrar São Paulo

Responsável pela palestra intitulada Gestão Eficiente, o prefeito de São Paulo, João Dória Junior recebeu políticos de vários municípios na quinta-feira, 25. Entre eles, o vereador de Rio Claro Adriano La Torre (PP).

Ao destacar o controle financeiro rígido, João Doria externou às mais de 2,5 mil pessoas presentes no auditório principal do Centro de Convenções que a atenção principal do gestor deve estar voltada para a área da saúde pública. O prefeito da capital paulista observou que em menos de 120 dias de administração mais de 500 mil pessoas foram atendidas através do programa denominado Corujão da Saúde.

Aos prefeitos, Doria deixou a mensagem que o governo deve estar voltado à classe mais necessitada nesta época em que prefeituras encontram-se endividadas e recursos cada vez mais escassos. Para vereadores, o prefeito de São Paulo enfatizou a importância do trabalho legislativo ao lembrar que o primeiro contato da população com políticos são através dos parlamentares.

No encerramento La Torre integrou grupo de vereadores que conversou com João Dória. Na pauta, temas sobre políticas públicas.