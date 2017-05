LUZES DA CIDADE: VITÓRIA DO AMOR

Augusto Hofling

A justiça é uma das palavras mais usadas em todas as línguas. Trata- se de um sonho de todos os povos da terra, entretanto raramente predomina de forma absoluta. Porque isto acontece? Sem dúvida a causa está no próprio coração dos homens: não há como segurar o ímpeto da prática do mal! Cada um acha que só ele está certo, os outros devem pagar pelos seus próprios erros! Mas, a prática da justiça serve para corrigir e combater infratores em todas as sociedades humanas. Se existe a idéia de que só os outros devem ser castigados, já está demonstrada uma tremenda injustiça. O único lugar em que encontramos o reconhecimento de que, pela própria natureza, o homem é pecador, se encontra na Bíblia. Ali está escrito a frase talvez a mais repetida: “Todos pecaram, portanto, carecem da glória de Deus! “ Um livro importante da Bíblia é o Apocalipse, justamente porque trata de acontecimentos futuros e, segundo a opinião de entendidos este último livro tem por base vários outros livros da Bíblia. Vivemos momentos difíceis em nosso país em razão das barbaridades cometidas por gananciosos que não respeitam a própria constituição brasileira. Devemos muito aos grandes jornalistas que, corajosamente, denunciam impressionantes falcatruas. Parece que tudo está perdido, mas há muita literatura de autores que vem confortando aqueles que sonham com a vitória do amor fraternal. “A GRANDE ESPERANÇA” é o título do livro de Ellen G. White que faz interpretação do Apocalipse: segundo ela e outros teólogos o bem vencerá o mal, porque Jesus retornará com poder e glória sobre toda a terra, fazendo assim justiça, de forma definitiva! O sofrimento só pode acabar quando aqueles que atormentam os humildes forem vencidos pelo poder divino, porque alem de poderosos os criminosos sempre vêm tentando desrespeitar a própria constituição do país. O mal pode acumular o mal e até se tornar poderoso, dominante, em certos momentos, em que pese o \sistema judiciário estar sempre punindo, com coragem, felizmente. Para tudo isto existe o alerta final do livro Apocalipse, anunciado, pregado pelos cristãos! No livro de Ellen G. White encontramos um capítulo intitulado “A VITÒRIA DO AMOR”. Portanto nada de ódio, vingança, desonestidade e sim sonhemos todos com uma sociedade justa e, sobretudo, fraternal.