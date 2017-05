La Torre defende parceria entre Setur e Unesp

O professor Anaruma enfatizou a importância do projeto para as mulheres já que o município é carente no seguimento

Chefe de Departamento de Educação Física da Unesp Rio Claro, o professor Carlos Aberto Anaruma e o professor Thiago Padovan estiveram na Câmara Municipal na manhã da última sexta-feira, 5, reunidos com o vereador Adriano La Torre.

Na pauta, o projeto esportivo que a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Setur) desenvolve nas dependências da unidade direcionado às mulheres de todas as idades. Defensor da iniciativa, La Torre viabilizou suporte através da iniciativa privada para que o projeto possa ser disponibilizado à comunidade a custo zero.

O professor Anaruma enfatizou a importância do projeto para as mulheres já que o município é carente no seguimento.