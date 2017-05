GCM de Rio Claro participa das Olimpíadas das Guardas Civis

Esta é a primeira vez que a GCM local participa dessa competição. Além de Rio Claro, outras 26 cidades estarão presentes com suas Guardas Civis. A competição que acontecerá na cidade de São Caetano do Sul terá 16 modalidades como Futsal, Judô, Jiu Jitsu, Tênis de Mesa, Dama, Xadrez, Basquete, Handebol, Voleibol, Natação, Dominó, Truco, Atletismo, Cabo de Guerra, Queda de Braço e Supino. A GCM de Rio Claro terá representantes nas modalidades de Futsal, Judô, Jiu Jitsu, Natação, Atletismo, Supino e Queda de Braço. As competições terão início neste sábado 06/05/2017 e irão até o dia 22/07/2017. Lembrando que as competições sempre acontecerão aos sábados.