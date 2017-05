Festival Dalva de Oliveira termina neste sábado com roda de samba e seresta

Depois de três dias de intensa programação cultural, chega ao fim neste sábado (6), em Rio Claro, o Festival 100 Anos de Dalva de Oliveira. Com atividades à tarde e à noite, o Casarão da Cultura recebe o público para prestigiar a obra da cantora rio-clarense.

A partir das 16 horas haverá roda de samba com Núcleo de Samba Cupinzeiro. Para encerrar a programação, seresteiros regionais se apresentam com grupo de choro de músicos locais. A entrada é franca. O Casarão da Cultura fica na Avenida 3, esquina com a Rua 7, Centro. Organizado pela prefeitura em parceria com a Vira o Disco Produções, o festival comemora o centenário de Dalva, que no dia 5 de maio teria completado 100 anos de nascimento. De voz afinada e bela, Vicentina de Paula Oliveira, a Dalva de Oliveira, foi considerada a Rainha da Voz ou o rouxinol brasileiro e uma das Rainhas do Rádio, até hoje lembrada pelo mundo artístico como uma referência.

O festival

Com apogeu artístico nas décadas de 30, 40 e 50, Dalva de Oliveira realizou mais de 400 gravações e sua voz está em vários coros de discos de Carmen Miranda, Orlando Silva, Francisco Alves, Mário Reis, entre outros. Muitos de seus sucessos foram regravados por grandes artistas, como Nelson Gonçalves, Maria Bethânia, seu filho Pery Ribeiro e Angela Maria. Mais de 40 anos depois, sucessos de Dalva continuam sendo regravados.

A rio-clarense também participou de filmes e, após sua morte na década de 70, teve sua obra e vida apresentadas no teatro e na televisão, como na minissérie Dalva e Herivelto, da Rede Globo.

O evento em Rio Claro conta com apoio das empresas Sustentare Saneamento, Rápido São Paulo, Restaurante Lusitano e Cebi Informática, e também do Contribuinte da Cultura FAI – Ufscar/USP São Carlos, Sesc e Destaque Outdoor.