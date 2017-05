Festa da Cachaça termina no domingo

A Festa da Cachaça prossegue neste domingo (7) em Rio Claro, das 10 às 20 horas. Com entrada franca, o evento na Central de Agronegócios reúne bebidas da melhor qualidade, praça de alimentação e música ao vivo.

Para quem quiser saborear a tradicional costela gaúcha a partir do meio dia haverá opção de almoço completo que, além da costela, inclui arroz, linguiça, leitoa, feijão tropeiro, mandioca cozida, macarrão à bolonhesa, cebolete, saladas e farofa. Há ainda outras opções de cardápio na praça de alimentação, incluindo lanches, pastéis, espetinhos, doces, comida japonesa e caldo de cana.

O Fundo Social de Solidariedade coordena o serviço de bar, onde são vendidos água, refrigerante e cerveja. Outra opção são os coquetéis com e sem álcool, preparados por profissional especializado.

As apresentações musicais são mais um atrativo da festa. O público que comparecer ao local às 11 horas irá conferir apresentação da cantora rio-clarense Paula Lima e às 18 horas sobem ao palco Fabrício e Gabriel.

A Central de Agronegócios fica no antigo espaço livre da Vila Martins, na Rua 3-A, 1155. Para a realização da festa a prefeitura conta com o apoio do Sindicato Rural de Rio Claro e Grupo Contato.