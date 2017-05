ETA 2 é desligado no domingo para interligação do sistema de tratamento de água

O Daae também fará a limpeza da canaleta de captação do rio Corumbataí. O desligamento da ETA 2 poderá causar interrupção no fornecimento de água em Ajapi e alguns bairros de Rio Claro.

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro realizará na manhã de domingo (7), a instalação de comportas nos novos filtros da Estação de Tratamento da ETA 2, localizada na estrada de Ajapi, interligando o sistema de tratamento existente com as novas instalações. O serviço faz parte do processo de testes hidráulicos para ampliação da estação. “Será uma paralisação programada para a realização de parte dos serviços de ampliação da ETA 2″, explica o superintendente do Daae, Francesco Rotolo.

A paralisação da ETA 2 poderá causar interrupção no fornecimento de água no Distrito de Ajapi e nos bairros Mãe Preta, Alan Grey, Vila Verde, Jd. América, Distrito Industrial, Vila Industrial, Arco-Íris, São Miguel, Vila Nova, Jd. Progresso 1 e 2, São Caetano, Parque São Jorge, Jd. das Flores, Santa Maria, Grande Cervezão, Jd. Village, Santana, Panorama, Parque Universitário, Jd. Wenzel, Santa Elisa, Ipanema, Guanabara, Jd. das Palmeiras, Terra Nova, Recanto Paraíso, Alto do Santana, Jd. Boa Vista, Matheus Manieiro, Jd. Nova Rio Claro, Jd. Bandeirantes, BNH, Jd. Paulista 2, Centenário, Maria Cristina, Bonsucesso, Novo Wenzel, Bom Retiro, Condomínio Residencial São Paulo Home, Vila Martins, Benjamin de Castro, Parque Residencial, Paineiras, Residencial Florença, Jd. Brasília, Jd. Karan, Águas Claras, Vila Olinda, Jd. Figueira, Jd. Ipê, Jd. São Paulo, Residencial Regina Picelli, Santa Clara 1 e 2 e Jd. Floridiana.

A orientação do Daae é para que os consumidores façam uso racional da água, principalmente no período de desabastecimento. A conclusão dos trabalhos está prevista para o início da tarde de domingo. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento do Daae, no telefone 0800-505-5200.