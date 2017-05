Em congresso, Yves Carbinatti discute melhores formas de gestão para Rio Claro

Com o objetivo de estreitar e consolidar laços junto a outras lideranças políticas, buscar informações e adquirir conhecimentos sobre gestão eficiente, o vereador Yves Carbinatti (PPS), participou do 61° Congresso da Associação Paulista de Municípios, ocorrido na última semana, em Campos do Jordão (SP).

Durante o evento, estiveram presentes autoridades do cenário político estadual e nacional, como o governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin, a primeira dama do estado Lu Alckmin, o prefeito de São Paulo João Doria Junior, o ex senador José Anibal, o Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento Arnaldo Jardim , a deputada federal Pollyana Gama, a deputada estadual Célia Leão e o deputado estadual e presidente nacional do PPS Davi Zaia.

Para o vereador, os pontos altos do congresso foram a palestra do prefeito da capital paulista João Doria Junior e o encerramento do evento, que foi realizado pelo governador do estado Geraldo Alckmin.

Outro momento importante, segundo o vereador, foi o diálogo que teve com a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência Linamara Rizzo Battistella, em que pôde solicitar a captação de recursos a Rio Claro.

“O saldo do congresso foi positivo, no sentido de que os objetivos que nós fomos buscar foram ultrapassados. Nós conseguimos maiores contatos e estreitamos laços com o Secretario de Agricultura do Estado Arnaldo Jardim, com o ex senador José Anibal, com o Geraldo Alckmin, prefeitos e vereadores”, afirma Yves Carbinatti. (Texto: Felipe Gonçalves)