Chamar a atenção das autoridades para o universo autista, fortalecer a causa e derrubar barreiras. Com estes objetivos, Maria do Carmo Guilherme realizou reunião no Congresso de Municípios, em Campos do Jordão, onde reuniu comitiva regional em busca de apoio.

No encontro com a presidente do Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas(CEAME) Dalva Christofoletti, a vereadora de Rio Claro entregou documentação do Grupo Família Autista e colocou na pauta a Lei 13.438/17, assinada pelo presidente Michel Temer, no mês passado.

A comitiva regional contou com Thaís Lopes Buscariol, do Grupo Família Autista, Geanete Franklin, do Projeto Mulher Empreendedora Inteligente e Projeto Prevenção ao Câncer de Mama, Sandra Cintra, do Centro para Reabilitação de Idosos e Gláucia Estela do PMDB Mulher.

O autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem.

“A lei assinada recentemente pela presidência da República, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, torna obrigatória a adoção pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de protocolo que estabeleça padrões para avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças”, detalhou Maria do Carmo no encontro.

Ainda na reunião com Dalva Christofoletti e grupo de mulheres, a vereadora colocou na pauta projeto como Estação do Bem e o trabalho desenvolvido em Rio Claro pela Associação de Catadores Novo Tempo. A convite da senadora Marta Suplicy, Maria do Carmo também participou do Painel denominado “Investimento em Cultura e Educação como Estratégia de Gestão Eficiente e de Inclusão Social”.