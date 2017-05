Confira os jogos marcados para este sábado (6) válidos pela 2ª rodada do Campeonato Master 5.0

A segunda rodada do Campeonato de Futebol Master 5.0 de Rio Claro é realizada neste sábado (6) com jogos a partir das 15 horas

Em sua oitava edição, o campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).

Às 15 horas o Vasco da Gama “A” joga em casa contra o IX de Julho. As demais partidas da rodada serão às 15h45, quando na Mata Negra o time anfitrião enfrenta o Cruzeiro/Drogaria Total.

Em Cosmópolis a disputa será entre Mancha e Ipiranga e no distrital Cidade Nova, o time da casa encara o Itirapina. No distrital Juventude o anfitrião recebe o Vasco da Gama “B”, enquanto no distrital da Santana o Aliança joga contra o Juventus. Em Cordeirópolis, o Juventus de Cordeirópolis enfrenta o Saltense.

O campeonato terá ao todo 13 rodadas, sendo que nesta primeira fase todas as equipes se enfrentam.