Circuito de artes no Lago Azul terá gabinete inspirado em antigos carros itinerantes

Gabinete de Curiosidades e Habilidades será montado domingo (7) no Lago Azul, em Rio Claro. A atração faz parte da programação do Circuito Sesc de Artes, que será realizado das 16 horas às 21h30 no parque. O evento reúne apresentações culturais de diversas áreas e tem entrada gratuitam, com o apoio da prefeitura.

Com projeto cenográfico de William Zarella, o gabinete terá programação inspirada pelos traveling shows, antigos carros itinerantes que iam de cidade em cidade apresentando toda sorte de atrações artísticas e curiosidades.

No gabinete, Ralph Friedricks irá ministrar oficina de artes visuais. Os participantes aprendem os princípios de funcionamento dos óculos 3D na prática. Depois de confeccionar seus próprios óculos com gelatinas vermelha, azul e papel, poderá testá-los assistindo vídeos.

Curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin também serão exibidos no gabinete e haverá ainda Palavra + Imagem com Circo de Trapo. Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e compartilhadas.

Quem comparecer ao Lago Azul domingo terá acesso a atividades na área da dança, música, literatura, cinema, teatro, circo e artes visuais, que compõem a programação do evento. Neste ano o Circuito Sesc de Artes será realizado em 118 cidades.

O circuito é um dos projetos que o Sesc São Paulo realiza para inspirar os diversos usos dos espaços públicos – lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à cultura e artes em geral. Segundo o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o Circuito Sesc de Artes tem a missão de colaborar com o acesso do público às diversas atividades culturais.