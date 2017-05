Ciclo de palestras marca a 7ª Semana da Enfermagem em Rio Claro

Comemorado no dia 12 de maio, o Dia Mundial do Enfermeiro contará com uma programação especial para os profissionais e estudantes de enfermagem em Rio Claro. A Faculdade Anhanguera, em parceria com a Fundação de Saúde de Rio Claro, realizará a 7ª Semana da Enfermagem, de 8 a 12 de maio. O evento, que contará com um ciclo de palestras, será realizado no auditório da faculdade, sempre das 19h30 às 21h30. A atividade é aberta para alunos do curso de enfermagem da faculdade e enfermeiros e técnicos em enfermagem da Fundação de Saúde. A Faculdade Anhanguera fica na Rua 22 BE, 668, Chácara Luza.

Na segunda-feira (8) o tema da palestra será “Psicose: atualidades”, com a Dra. Katia Rodrigues de Carvalho. Na terça-feira (9) o médico Ricardo Garcia e a enfermeira Cinthia Romualdo falarão sobre “Doação de Órgãos: a atuação do enfermeiro”. Na quarta-feira(10), o tenente Fábio Giovane falará sobre “Resgate em Altura”.

Em sua palestra na quinta-feira (11), o enfermeiro especialista Edney Pires e Silva explicará aos enfermeiros e alunos detalhes sobre a interpretação de exames de “Eletrocardiograma”. Encerrando o ciclo, na sexta-feira (12) o palestrante será Georges Arie, com o tema motivacional “O Poder da Ação”.

O Dia Mundial da Enfermagem é celebrado mundialmente desde 1965. Porém, oficialmente esta data só foi estabelecida em 1974, a partir da decisão do Conselho Internacional de Enfermeiros. O dia 12 de maio foi escolhido como homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada a “mãe” da enfermagem moderna.

Florence Nightingale, de nacionalidade inglesa, nasceu em Florença, na Itália. Aos 17 anos, cristã anglicana, decidiu ser enfermeira, acreditando ter um chamado de Deus para fazer enfermagem. Foi na guerra da Criméia, em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, que o seu trabalho se tornou mais conhecido e ela foi chamada de “Dama da Lâmpada”, instrumento que usava durante a noite para ajudar melhor os feridos. O 12 de maio passou a ser uma data comemorativa no Brasil em 1938, quando a data foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas.