Câmara Municipal recebe visita de alunos do SESI Rio Claro

Com este propósito, a Câmara Municipal de Rio Claro recebeu, na quinta-feira, 04 de maio, os alunos do 3° ano do ensino médio do colégio SESI, por meio de contato estabelecido com o presidente da Casa de Leis e vereador André Godoy (DEM).



Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura do Poder Legislativo, como o plenário e os gabinetes dos vereadores, bem como os departamentos administrativos da Casa.



Além disso, a visita técnica contou ainda com uma palestra informativa e explicativa sobre os trâmites, funcionamento interno e sessões ordinárias realizadas pelo Legislativo. O vereador Geraldo Voluntário esteve presente na palestra e acompanhou os estudantes.



A iniciativa faz parte de atividades extracurriculares das disciplinas de filosofia e sociologia, ministradas pela professora Débora Mendes, na aula de Estado e política contemporânea.