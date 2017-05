Câmara apoia Maio Amarelo e busca ampliar o movimento em Rio Claro

O tema central escolhido para 2017 é “Minha Escolha Faz a Diferença”. Com isso, o Movimento conduz a uma reflexão sobre as possibilidades de escolhas no dia a dia que podem acarretar graves consequências no trânsito, como usar o celular ao volante, beber e dirigir, não usar o cinto. Todas essas ações são passíveis de escolhas e, consequentemente, de prevenção de graves ocorrências.



Ciente da importância de apoiar essa iniciativa em Rio Claro, onde existe um número elevado de veículos em relação aos de habitantes, o vereador e presidente da Câmara André Godoy apresentou o Projeto de Lei 62/2017, em trâmite pelas comissões permanentes da Casa e que institui o mês Maio Amarelo no município. O propósito é promover a conscientização quanto aos quesitos de segurança entre pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e motoristas. “É importante incentivar a mobilização do poder público, empresas, entidades de classe, associações e diferentes segmentos da sociedade civil organizada para discutir o tema, promover em ações e propagar o respeito às regras de trânsito” – afirma.



Como parte dessas ações, um banner veiculado na capa do site oficial da Câmara remete à página oficial do Maio Amarelo na internet, onde pessoas, órgãos, empresas interessadas e veículos de comunicação podem obter mais informações, acompanhar as iniciativas, acessar o material de campanha e engrossar a lista de apoiadores do Movimento, que já está presente em 30 países.



Sobre o Movimento

A cor amarela foi escolhida em alusão à sinalização de advertência, utilizada nos semáforos. Por isso ficou conhecida como a cor da atenção pela vida. Assim como os movimentos de conscientização de combate ao câncer de mama, de próstata e contra o vírus HIV, o Maio Amarelo também é simbolizado pelo laço, nesse caso, amarelo.



O mês de maio foi escolhido em comemoração ao Dia Mundial da Segurança Viária e do Pedestre, com a realização da Semana Mundial de Segurança do Pedestre, lançada em 2013. A semana também é conhecida como Campanha Zenani Mandela, em memória da neta de Nelson Mandela, vítima de acidente de trânsito na África do Sul em 2010, com apenas 13 anos.



Outra referência mundial ao mês é a realização do balanço das ações concretizadas desde que a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Os países membros uniram esforços na redução de 50% no número de feridos e mortos no trânsito durante os próximos dez anos (2011 até 2020).

Acompanhe e participe do movimento por meio do site www.maioamarelo.com.br