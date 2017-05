Alguém não sabe da “Lei”

A imprensa local noticiou semana passada a reunião ocorrida no Gabinete do Prefeito Juninho sobre a pretendida vinda da Justiça Federal para Rio Claro. Autoridades e interessados estiveram presentes discutindo a melhor forma dessa vinda se materializar.

Já faz anos que se tenta trazer para Rio Claro a Justiça Federal. Idas e vindas a São Paulo e Brasília não surtiram efeito até agora. A questão é política e não tem avançado. Até aí já se conhece bem o quanto difícil é a concretização desse verdadeiro “sonho” para os operadores do Direito e, principalmente, para os jurisdicionados. A Justiça Federal instalada trará a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e muitas perspectivas de emprego e trabalho, além, é claro, de mais rápida solução para os temas que são afetos à Justiça Federal e não à Estadual.

O que chamou a atenção nas matérias veiculadas na mídia na semana passada é o comentário de que alguém apresentou na reunião com o prefeito a planta da Sociedade Filarmônica Rio-clarense como uma opção de espaço físico para acomodar a pretendida Vara da Justiça Federal.

Calma lá!

O prédio da Filarmônica pertence à Associação Filarmônica Rioclarense, antiga Philarmônica ou simplesmente Fila, cuja estruturação administrativa e documental passa por processo judicial em trâmite perante a 3ª Vara Cível local. A incumbência cabe ao administrador provisório Paulo Jodate David. Há diretoria constituída, estatutos aprovados e tudo o mais necessário para seguir em frente, como nos anos de ouro da Fila.

Para que o cidadão entenda o que já aconteceu até aqui, deve ser lembrado que o ex-prefeito Du tentaria uma desapropriação do imóvel no interesse público, porém revogou o Decreto Expropriatório sob número 10.031, de 24 de março de 2014.

E assim agiu acertadamente porque, logo na sequência, fez surgir a Lei 4927/2015, que autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio com a Sociedade Filarmônica, com o objetivo de transformar sua sede em Polo Artístico e Cultural.

E assim se consumou tal celebração, a partir do documento firmado em 6 de janeiro de 2016. Estabeleceu-se, assim, o regime de coparticipação na utilização do espaço físico que constitui a sede da Sociedade Filarmônica, por meio de compartilhamento de agenda para a realização de eventos, que contempla, de um lado, a necessidade de uso pelo poder público e suas secretarias e autarquias (certo que a Prefeitura já promoveu diversas benfeitorias no imóvel) e, de outro, as expectativas da própria associação, que vem buscando resgatar seu histórico e tradição no fomento de atividades culturais e sociais.

Portanto, o prédio sede da Filarmônica tem dono, está sob regime legítimo e legal de administração judicial provisória e serve única e exclusivamente para finalidades sociais culturais, a partir do uso compartilhado entre as secretarias do governo municipal e a diretora da associação.

Aliás, o convênio firmado é por 30 (trinta) anos e envolve o abatimento de dívidas da associação com o município, daí porque o poder público poder usar a Fila para eventos, simpósios, reuniões, festivais culturais e todo tipo de ocorrência que diga respeito ao intuito maior de aí se concentrar e fomentar um polo verdadeiramente Artístico e Cultural.

Sugestionar possa o imóvel abrigar a sede da Vara da Justiça Federal em Rio Claro só pode ser uma piada!

William Nagib Filho – Advogado