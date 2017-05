Segunda edição do evento “A Família na Floresta” acontece sábado

O local irá sediar a segunda edição do evento “A Família na Floresta”, que visa propiciar um dia de contato com o meio ambiente para toda a comunidade. O público poderá participar de caminhada, passeio ciclístico e ainda de aulas experimentais de projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Rio Claro. A entrada é gratuita. Também estará presente no evento o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, que novamente irá prestigiar as atividades.

Esta edição do evento terá ainda caráter beneficente, pois a comunidade poderá doar 1 litro de leite longa vida para ser trocado por uma camiseta do evento. As doações serão revertidas ao GAAC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer).

Entre as atividades, haverá apresentação musical, artesanato, gastronomia com food truck, e espaço kids com brinquedos infláveis gratuitos para que as crianças possam se divertir. Além disso, o local contará com observação do Sol pelas lentes dos equipamentos especiais do Gearc (Grupo de Estudos Astronômicos de Rio Claro).

De acordo com o titular da Setur, Ronald Teixeira Penteado, este evento vem comprovar o sucesso da primeira edição. “Toda a família e amigos poderão se reunir novamente para um dia especial, de confraternização e contato com o meio ambiente. A Floresta Estadual estará de portas abertas novamente para receber toda a comunidade”, destaca.

A programação terá início às 8 horas com a troca do leite pela camiseta do evento. Em seguida, às 9h começam as caminhadas em trilhas na floresta, sendo 1,5 km para crianças e idosos, e 9 km para adultos. Às 9h15 tem início percurso de ciclismo, a partir das 9h30 acontece o projeto Mapa Vôlei com partidas de recreação juntamente com o futebol feminino, que apresentará futvôlei no local. O público interessado poderá participar das partidas. Às 10h tem apresentação do Grav Magá, sendo que as mulheres presentes ao evento terão direito a aula experimental do projeto “Nunca Mais”, oferecido pela Setur. O projeto da secretaria visa ensinar às mulheres um meio de defesa contra a violência.

O encerramento das atividades esportivas será às 11h com aula de Zumba Fitness. A atividade contará com três professores da Setur e ainda participação especial da instrutora convidada Kátia Melo.

Paralelamente ao evento “A Família na Floresta”, acontece a 4ª Etapa do Campeonato Abhir de Salto. As provas começam às 8h30, no Clube de Cavaleiros, e se estendem até o final da tarde com provas de Salto e Top Riders. A abertura oficial do campeonato será às 11h30 com a presença de autoridades, entre elas, o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles. A Abhir (Associação Brasileira de Hipismo Rural) também realiza almoço, no Clube de Cavaleiros, em comemoração aos seus 35 anos de existência.

O evento “A Família na Floresta” conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, Prefeitura de Rio Claro, Câmara Municipal, Fundação Florestal e Governo do Estado de São Paulo.