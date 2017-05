Rio Claro realiza pré-conferências para discutir vigilância em saúde pública

Rio Claro realiza em maio quatro pré-conferências para discutir temas ligados à saúde pública. A primeira reunião será no dia 5 de maio, uma sexta-feira, das 8 às 12 horas, no auditório do Núcleo Administrativo Municipal (NAM), na Rua 6, 3265, no Alto do Santana. Outras três pré-conferências estão programadas para os dias 12, 19 e 26 de maio, no mesmo horário e local. Os eventos são abertos ao público. Não há necessidade de inscrição prévia.

As pré-conferências são reuniões preparatórias para definir os temas que vão nortear a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Rio Claro, que acontecerá em 10 de junho. A atividade está sendo organizada pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Fundação Municipal de Saúde.

“A participação de todos é importante para juntos construirmos e fortalecermos esse diálogo. As pré-conferências são justamente para os cidadãos fazerem suas reclamações, sugestões e debater a possibilidade de melhorar nossas vigilâncias em saúde em todos os níveis”, explica José Domingos de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Os participantes vão poder discutir e opinar sobre saúde pública, tendo como sugestão de pauta definir o papel da Vigilância em Saúde na integralidade do cuidado individual e coletivo em toda a rede de atenção à saúde, fortalecer o território como espaço fundamental para a implementação da política e das práticas da vigilância em saúde, entre outros temas. As propostas apresentadas e aprovadas no município serão levadas para as conferências estadual e nacional e podem se tornar políticas públicas.