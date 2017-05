Produtores rurais entregam a Juninho sugestões para melhoria de estradas

Produtores rurais de Rio Claro entregaram ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, um texto que deverá ser transformado em projeto de lei para melhorias nas estradas rurais do município. A proposta foi elaborada pelos próprios agricultores e entregue a Juninho na noite de quinta-feira (27) na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura, localizada no bairro Jardim América.

O projeto dispõe sobre as condições de tráfego das vias, animais soltos, cerca viva, construção de caixas secas, entre outros temas. As caixas secas são reservatórios construídos nas margens das estradas para captar água das chuvas. Com relação aos animais de grande porte, a proposta estabelece sanção para quem deixá-los soltos atrapalhando o tráfego e invadindo propriedades alheias.

“É importante receber uma proposta de quem conhece o assunto e vivencia o problema”, disse o prefeito ao receber o documento. Segundo ele, melhorar as condições das estradas deve ser um trabalho conjunto entre a prefeitura e os agricultores. “Se cada um fizer um pouquinho todos serão beneficiados”, afirmou.

“Esse projeto concentra o desejo dos produtores rurais”, comenta o secretário municipal de Agricultura, Emilio Cerri, ressaltando que foram feitas várias reuniões para definir o conteúdo da proposta. “Estou de acordo com as propostas e acredito que elas trarão benefícios”, observa o produtor José Alberto Mackey. Segundo ele, tem muito abandono e desorganização nas estradas rurais, inclusive com descarte incorreto de lixo, e a aprovação da lei pode resolver esses problemas.



O projeto também recebe o apoio de Cláudio Terrani. “A iniciativa foi muito boa e esperamos que a proposta seja aprovada e posta em prática”, pontua. O projeto de lei sobre as estradas rurais será analisado pelo jurídico da prefeitura e encaminhado para avaliação e votação na Câmara Municipal.