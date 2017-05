Prefeitura realiza melhorias em semáforos da Rua 8

As intervenções têm o objetivo de diminuir as interrupções no trânsito, aumentando a segurança



O Departamento de Mobilidade Urbana de Rio Claro realizou nessa quarta-feira (03) melhorias nos semáforos da Rua 8 com as avenidas 3, 5 e 7. O diretor municipal de trânsito, Adilson Marques, comenta que o objetivo da adequação é dar maior fluidez e segurança aos motoristas que transitam pelo trecho. O tempo de abertura dos semáforos foram sincronizados de maneira que estejam abertos em sequência e, desta forma, diminuam as interrupções no trânsito.



O trânsito do município vem recebendo atenção especial da nova administração. Nos primeiros quatro meses, a prefeitura instalou semáforos de contagem regressiva na rotatória da Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro, tornou a Avenida 15 preferencial com a instalação de semáforos nos cruzamentos das ruas 6, 8 e 9, providenciou novos equipamentos na Avenida Tancredo Neves com a Rua 5, no Jardim Inocoop.

No cruzamento da Rua 8 com a Avenida 29, na região sul, oito semáforos para pedestres foram instalados para auxiliar a travessia no trecho. Também foram instalados ‘Direita livre’ na Avenida 7 no Jardim das Palmeiras e na Rua 3-A com a avenida 80-A, no Distrito Industrial.