Polícia Militar prende traficante de drogas em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Cervezão, os policiais avistaram uma pessoa transitando com uma bicicleta, em atitude suspeita, a qual ao visualizar a viatura, dispensou um pacote e empreendeu fuga, sendo acompanha e detida, e após realizarem a abordagem e vistoriar as imediações do local, localizaram 78 porções de cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 30,00.

Conduzido ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo o traficante encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.