Cooperativa de Recicláveis na Zona Zul

A prefeitura de Rio Claro está apoiando a implantação de uma nova associação de catadores de materiais recicláveis na zona sul. A entidade será formada pelas pessoas que trabalhavam no aterro sanitário, cuja presença no local é proibida pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Além disso, a proibição está prevista na Lei de Resíduos Sólidos que estabeleceu prazo para eliminação dos lixões e implantação de aterros sanitários nos municípios brasileiros.

“Destinamos um terreno para a instalação da associação. A área já foi limpa pela prefeitura e pode ser ocupada de imediato pelos catadores”, informa o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. A destinação da área, próxima ao ecoponto do Jardim Inocoop, foi formalizada por meio de decreto assinado em março pelo prefeito, que concedeu aos trabalhadores a cessão de uso do espaço por três anos, renováveis por mais dois.

A prefeitura vem tentando negociar com os catadores uma forma de cumprir a legislação sem prejudicar os catadores e a cidade. “O município está sendo cobrado pela Cetesb e pelo Ministério Público e pode ser penalizado caso libere a entrada de catadores no aterro”, explica o secretário de Meio Ambiente, Antonio Penteado. O secretário ressalta que a prefeitura não pode afrontar a legislação e, em benefício de alguns, prejudicar toda a cidade.

Nessa terça-feira (2) catadores e poder público se reuniram para discutir o assunto. O secretário ressaltou a importância da união dos catadores para implantar a associação. A diretora de Programas Complementares da Secretaria de Assistência Social, Fabiana Heguis, lembrou que quando a entidade for formalizada será possível a prefeitura entregar equipamentos (carrinhos, esteira, prensa, balança) adquiridos com recursos do programa de Economia Solidária.

A presidente da associação, Jozilma de Jesus Costa, comprometeu-se a reunir os catadores para fechar a participação de cada um na entidade. O catador Edmilson Pinto de Oliveira reforçou a necessidade de fortalecer a associação em processo de implantação para concentrar os esforços e apoio da prefeitura e agilizar o processo.