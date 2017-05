Circuito de artes terá literatura no Lago Azul no dia 7 de maio

O Lago Azul de Rio Claro recebe no dia 7 de maio (domingo) atrações culturais inseridas na programação do Circuito Sesc de Artes, realizado das 16 horas às 19h30. Entre as diversas opções o público poderá acompanhar atividades voltadas à literatura. O evento é gratuito e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultua.

O Grupo Flor de Chita apresentará Travessias de Rosa a Candido. Os textos, causos e canções que integram esta intervenção poética-literária se originam da imersão artística que o grupo realizou nos universos do escritor Guimarães Rosa e do crítico literário Antonio Candido. Essas duas referências e o imaginário em torno delas se encontram e inspiram a criação de personagens que compõem a apresentação.

Na Cabine de Curiosidades e Habilidades, que será montada no parque, haverá ainda Palavra + Imagem com Circo de Trapo, em que acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e compartilhadas.

Além de literatura, quem comparecer ao Lago Azul terá acesso a atividades na área da música, cinema, dança, teatro, circo e artes visuais, que compõem a programação do evento. Neste ano o Circuito Sesc de Artes será realizado em 118 cidades.

O Circuito Sesc de Artes é um dos projetos que o Sesc São Paulo realiza para inspirar os diversos usos dos espaços públicos – lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à cultura e artes em geral. Segundo o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o Circuito Sesc de Artes tem a missão de colaborar com o acesso do público às diversas atividades culturais.