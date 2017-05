Atrações musicais animam Festa da Cachaça no sábado e domingo

A Festa da Cachaça, em Rio Claro, terá música ao vivo nos dois dias de evento, que será realizado no sábado (6) e domingo (7) na Central de Agronegócios. A abertura oficial da festa será no sábado às 19h30. Não haverá cobrança de ingresso.

No sábado (6) a dupla Lincoln Carvalho e Jander se apresenta a partir das 18 horas e após a abertura oficial do evento será a vez de Fernando e Francisco subirem ao palco. Paula Lima será atração no domingo a partir das 11 horas e às 18 horas o público poderá conferir apresentação de Fabrício e Gabriel.

“O público pode esperar uma festa cheia de boas atrações, tanto na área gastronômica como na parte musical”, ressalta Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

“A festa reunirá 12 produtores de cachaça de oito cidades paulistas,

com bebidas da melhor qualidade em exposição e venda”, observa Ellen Rossit Sarti, diretora de Agronegócio da Secretaria de Agricultura.

Na área gastronômica destaque para a tradicional costela gaúcha, que será servida no sábado (6) a partir das 18h30 em porções, acompanhada de mandioca cozida e farofa. No domingo (7) a partir do meio dia haverá opção de almoço completo que, além da costela, inclui arroz, linguiça, leitoa, feijão tropeiro, mandioca cozida, macarrão à bolonhesa, cebolete, saladas e farofa. Haverá ainda outras opções de cardápio na praça de alimentação, incluindo lanches, pastéis, espetinhos, doces, comida japonesa e caldo de cana. O Fundo Social de Solidariedade coordenará o serviço de bar, onde serão vendidos água, refrigerante e cerveja. Outra opção são os coquetéis com e sem álcool, preparados por profissional especializado.

A festa será realizada no sábado (6) das 18 às 22 horas e no domingo (7) das 10 às 20 horas. A Central de Agronegócios fica no antigo espaço livre da Vila Martins, na Rua 3-A, 1155.

Para a realização da festa a prefeitura conta com o apoio do Sindicato Rural de Rio Claro e Grupo Contato.