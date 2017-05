Rio Claro quer ampliar atendimento a surdos nos serviços públicos

Assunto foi discutido no Paço Municipal e será incluído na agenda do governo municipal, conforme proposta do prefeito Juninho

Integrantes da Associação de Surdos de Rio Claro estiveram em reunião com o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, na terça-feira (2), acompanhados do vereador Seron do Proerd.

Durante o encontro, o prefeito anunciou a intenção da administração municipal de ampliar a atenção aos surdos nos serviços públicos municipais. “Queremos discutir com o setor de saúde, por exemplo, a possibilidade de treinar os servidores para facilitar o dia a dia no atendimento”, anunciou. “Uma das possibilidades seria ter mais intérpretes da linguagem de libras”, sugeriu o vereador Seron.

Os integrantes da associação rio-clarense informaram ao prefeito que no ano que vem, quando a associação completa 15 anos de atividades, irão disputar a Copa Brasil de Futsal de Surdos na condição de campeões estaduais. O título paulista foi conquistado domingo, em Ribeirão Preto.

A Associação de Surdos de Rio Claro tem 100 integrantes e foi representada na reunião com o prefeito por Rafael Zan, João Rafael da Silva e Bianca Sartori.