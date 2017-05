Programação cultural de maio começa com músicas da Estrela Dalva

Música, teatro, cinema e exposição estão na programação cultural apresentada neste mês maio no município de Rio Claro. O calendário de eventos foi divulgado na sexta-feira (28) pela Secretaria Municipal de Cultura e inclui atividades gratuitas voltadas para o público de todas as idades.

A programação começa nesta quarta-feira (3), com o Festival 100 anos de Dalva de Oliveira, que terá músicas no Casarão da Cultura a partir das 19 horas. Na quinta-feira (4), Bate-papo Cultural sobre a vida da cantora. Na quinta e sexta-feira (5), mais apresentações musicais no Casarão para comemorar o centenário da artista rio-clarense.

Na sexta-feira (5) o sarau Chegou a Hora será apresentado às 19 horas no teatro do Centro Cultural. A atividade é gratuita. Também sem cobrança de ingresso, a Banda Sinfônica realiza seu concerto de abertura da temporada no sábado (6) às 20h30 no Centro Cultural. No domingo (7) a comunidade terá como opções as atrações gratuitas do Circuito Sesc de Artes, no Lago Azul, das 16 às 21h30.

O Centro Cultural recebe ainda palestras abertas ao público nos dias 10 e 11 de maio, quarta e quinta-feira, a partir das 19 horas. Na quarta-feira (10) o tema será Coaching de vida, técnicas de autoconhecimento e treinamento corporal. Na quinta (11) o público saberá mais sobre educação financeira em tempos de crise. Na Sociedade Philarmônica, Dancing Night terá ensaios de passos de dança dos anos 70, 80 e 90 a partir das 20 horas. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

De 16 a 23 de maio a exposição fotográfica Loucura e a Cultura Manicomial poderá ser vista no saguão do Centro Cultural e no dia 16 será exibido o filme Nise – O Coração da Loucura, às 8 horas. No Casarão da Cultura haverá mais uma edição do Bate-papo Cultural, organizado pelo Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, no dia 18, às 20 horas. O tema será “O futebol viaja pelos trilhos”. Também no Casarão da Cultura será lançado no sábado (20) o livro Espelhos, sombras e móveis de mogno.

Com entrada franca, Grease – Nos tempos da brilhantina será apresentado nos dias 19 e 20 de maio, às 20 horas, no teatro do Centro Cultural. De 23 a 26 de maio Conexão Cultural Tigre leva atrações gratuitas ao Lago Azul. Encerrando a programação mensal, o Quarteto de Saxofones ARS será atração no Casarão da Cultura, no dia 26 (sexta), às 20 horas. A entrada é franca.

No calendário estão ainda ballet da Rússia e apresentações das peças teatrais Vidas Secas e Pinóquio. A programação tem apoio do Sesc, Tigre, Papyrus e Xerocopy.