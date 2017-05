Músicas da Fábrica de Chocolate e filmes de Chaplin no Lago Azul

Músicas do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate e curtas-metragens de Chaplin estão entre as atrações do dia 7, em Rio Claro. As atividades são gratuitas, no Lago Azul

Em uma tarde de diversão gratuita para toda a família, o Lago Azul de Rio Claro terá no dia 7 (domingo), entre outras atrações culturais, opções na área de cinema. As atividades estão na programação do Circuito Sesc de Artes, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e será realizada das 16 horas às 19h30.

A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971) terá sua trilha sonora recriada e interpretada ao vivo pela Trupe Chá de Boldo. Será o Cine Concerto, em que o grupo paulistano recria a trilha original do filme e acrescenta temas atuais ao áudio original, relembrando a emoção de quando a trilha musical era tocada ao vivo nos cinemas.

Na Cabine de Curiosidades e Habilidades, que será montada no parque, o público poderá assistir curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin.



Além de cinema, quem comparecer ao Lago Azul terá acesso a atividades na área da música, dança, teatro, circo, artes visuais e literatura, que compõem a programação do evento. Neste ano o Circuito Sesc de Artes será realizado em 118 cidades.

O Circuito Sesc de Artes é um dos projetos que o Sesc São Paulo realiza para inspirar os diversos usos dos espaços públicos – lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à cultura e artes em geral. Segundo o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o Circuito Sesc de Artes tem a missão de colaborar com o acesso do público às diversas atividades culturais.