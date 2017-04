Prefeitura abre 40 vagas para jovens em programa de lazer e capacitação

Jovens de Rio Claro com idade entre 15 e 17 anos podem participar de programa oferecido pela prefeitura que promove gratuitamente atividades esportivas, culturais e de lazer, além de cursos profissionalizantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Rua 2, nº 3317, próximo ao Lago Azul, na Vila Operária.

Com a coordenação da Secretaria de Assistência Social, o Pró-Jovem oferece oficinas de música instrumental, percussão, informática básica, artesanato e atividades socioeducativas, além de práticas esportivas e excursões e visitas. Os jovens participam ainda de cursos capacitação profissional de hidráulica e elétrica, ministrados por profissionais da empresa Tigre.

Atualmente 40 jovens estão inscritos no programa e outras 40 vagas estão disponíveis. O Pró-jovem é parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social.