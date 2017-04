Parcerias garantem implantação de Horta Solidária em tempo recorde

A parceria entre a sociedade civil e a prefeitura e a integração entre as secretarias municipais foram apontadas como aspectos que garantiram o sucesso na implantação da Horta Solidária, inaugurada na manhã dessa sexta-feira (28), em Rio Claro. “Conseguimos unir esforços dos governos municipal, estadual e federal para rapidamente implantar em este projeto de alto alcance social”, disse o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O terreno tinha sido cedido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) ao Instituto Federal de São Paulo, que atenderam pedido da prefeitura para que o local fosse utilizado na implantação da horta.

“Aqui vamos produzir alimentos para famílias atendidas pelo Banco de Alimentos”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Érica Belomi. Os primeiros canteiros de hortaliças já foram plantados, bem como as mudas de maracujá e limoeiros.

O deputado Aldo Demarchi lembrou do Casa Escola, Bom Prato e Poupatempo como projetos que também foram implantados em Rio Claro em parceria do Poder Público com a sociedade civil. “O voluntariado é uma força importante de nossa comunidade”, afirmou.

A Horta Solidária está localizada na esquina da Avenida 32 com a Rua 12, no bairro Santana, e utilizará mão de obra de moradores em situação de rua, conforme trabalho de orientação com o Instituto Viver e Conviver (IVC).



Até há poucas semanas, a área estava cheia de lixo e entulho e era motivo de reclamações dos moradores. A prefeitura retirou 118 caminhões de materiais para preparar o terreno para o plantio. “Lixo e insegurança foram substituídos por coisa muito melhor, com educação, cooperação e oportunidade de uma vida digna”, observou o vereador André Godoy, presidente da Câmara Municipal.

Da inauguração também participaram Adriano Marchi (vice-presidente da Udam), os vereadores Val Demarchi e Geraldo Voluntário, Marco Antonio Bellagamba (vice-prefeito e secretário de Segurança), Emílio Cerri (secretário da Agricultura), Marcelo Camacho de Souza (diretor do Instituto Federal em Rio Claro), Maria Aparecida Juliano (do IVC), Francisco Rotolo (superintendente do Daae), Paulo Roberto de Lima (secretário de Obras), Jean Scudeller (secretário de Administração) e Alexandre Boiadeiro (que coordenou os serviços de implantação da horta).