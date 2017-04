Município garante repasse maior de recursos à Apae

Novo convênio foi assinado na sexta-feira. Repasse de recursos é ampliado em 25%. Repasses dão suporte financeiro à Apae para atendimento em consultas, acompanhamento neuropsicológico de paciente em reabilitação e outros procedimentos.



Ampliar a atenção às pessoas que mais precisam. Para o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, esse é o principal significado do novo convênio celebrado entre a administração municipal de Rio Claro e a Apae. Assinado na sexta-feira (28), o documento prevê aumento de até 25% nos repasses feitos à entidade. “É uma grande satisfação reforçar ainda mais a parceria entre o município e uma entidade amplamente reconhecida pelo seu trabalho em prol da comunidade”, comenta Juninho.

O convênio foi assinado na sede da entidade, no bairro Consolação, pelo prefeito, pelo presidente da Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae), Ruy Philadelpho Machado Filho, e pelo secretário de Saúde, Djair Francisco, que destacou o crescimento do volume de atendimento da Apae. “Logo que esta administração assumiu o comando do governo municipal, no início deste ano, fizemos levantamento e constatamos o crescimento do atendimento da Apae nos últimos dez anos, e nos mobilizamos para ampliar o repasse”, explica, lembrando que os recursos são provenientes do Ministério da Saúde.

A assinatura foi realizada em evento que contou com a presença do deputado Aldo Demarchi, a diretora da Apae, Sônia Buchdid, os vereadores Val Demarchi e Geraldo Voluntário, além de professores, voluntários, alunos e pessoas atendidas pela entidade que, com o convênio, recebe suporte financeiro para realizar atendimentos de média e alta complexidade como consultas, acompanhamento neuropsicológico de paciente em reabilitação e outros.



Ao todo, o contrato prevê um teto máximo de repasse de R$ 20.009,02 por mês, cerca de R$ 4 mil mensais a mais do que o previsto em contrato anterior. Somados, os valores podem totalizar até R$ 240.108,24 em um ano. O aumento no repasse é cerca de 25% maior, em comparação ao previsto em convênio anterior.

Além de ações educacionais, de assistência social, educação profissional, a Apae é uma das referências nacionais na atenção integral a pessoa com deficiência, em todo o seu ciclo de vida, nas mais diversas especialidades, desde a prevenção de deficiências até a reabilitação e a atenção básica especializada. A Apae em Rio Claro fica na Rua 17, 960, no bairro Consolação.